Harte Bandagen im Test-Geschäft

Das aktuelle Chaos wirft ein grelles Schlaglicht auf das Milliardenbusiness ums Gurgeln.

Die (an sich) gute Nachricht: Österreich ist das einzige Land in Europa, das flächendeckende PCR-Tests an Schulen eingeführt hat. Die schlechte: Außerhalb von Wien war das Schul-PCR-Testsystem zuletzt völlig zusammengebrochen. Die zuständige Arbeitsgemeinschaft für molekulare Diagnostik, eine Bietergemeinschaft aus den Laboren Procomcure, Confidence, Hygienicum und Tauernkliniken verwies auf technische Schwierigkeiten und Datenbankprobleme. Am Dienstag kam es zwar zu Fortschritten bei der händischen Auswertung der Tests, das Bildungsressort hat aber bereits rechtliche Schritte gegen die Bietergemeinschaft angekündigt. "Die großen Probleme sind ...