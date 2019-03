Hartinger-Klein gegen neue EU-Arbeitslosenregeln

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) kämpft gegen eine Änderung der EU-Regeln für Arbeitslosenzahlungen an Grenzgänger. Dass künftig der Arbeitsstaat zum Zug kommen solle, sei "eine große Herausforderung für Österreich, die wir absolut nicht mittragen können", sagte Hartinger-Klein am Freitag vor einem EU-Sozialrat in Brüssel.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Hartinger-Klein sprach mit Deutschland, Dänemark und Benelux-Ländern