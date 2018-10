Hartinger-Klein: "Qualität vor Schnelligkeit" bei Pflege

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) will - wie von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigt - bis Jahresende ein Pflegekonzept erarbeiten. "Das heißt, es wird bis Ende dieses Jahres eine Punktation geben, was für Themen in welcher Timeline wir angehen", erläuterte Hartinger-Klein am Montag bei einem Besuch im Burgenland. Die Umsetzung sei bis Ende 2019 vorgesehen.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Die Umsetzung sei laut Hartinger-Klein bis Ende 2019 vorgesehen