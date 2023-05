Haslauer hat bereits Nachfolger auserkoren

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat klar gemacht, dass er Wirtschaftslandesrat Stefan Schnöll als Nachfolger haben will: "Ja, das sehe ich so und das ist auch meine Absicht", meinte er am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Sowohl in diesem Interview als auch in einem mit den "Salzburger Nachrichten" betont Haslauer jedoch, dass dies auch Sache der Gremien sei.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Der Landeshauptmann und sein Kronprinz