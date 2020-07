Hass im Netz: Heimliches Fotografieren unter den Rock wird strafbar

Beleidigungen, Drohungen, Pöbeleien - der Hass im Internet zwingt die Politik zum Handeln. Vor allem Frauen sollen sich in den sozialen Netzwerken besser schützen können.

Hass im Netz trifft vor allem Frauen und Mädchen. Zumindest ein Drittel wird in Österreich pro Jahr ein Mal Opfer von Gewalt im virtuellen Raum. Das zeigen Zahlen des Frauenministeriums. Und es sind auch die Frauen in der Regierung, die nun Gegenmaßnahmen einleiten wollen. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) will im Strafrecht nachschärfen, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) die Onlineplattformen Facebook und Co. beim Löschen von Hasspostings in die Pflicht nehmen. Am Donnerstag stellten sie die im Regierungsprogramm angekündigte Initiative an der Seite von Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer vor. Noch im Sommer will man Gesetzesentwürfe vorlegen.

Insbesondere Frauen sollen durch das Maßnahmenpaket besser geschützt werden. Das zeigt ein Vorhaben, das von der Regierung bislang so noch nicht geplant war: Wie in Deutschland soll auch in Österreich das sogenannte Upskirting, also das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt von Frauen, strafbar werden. Noch zu klären sei dabei aber, ob nur die Veröffentlichung oder bereits die Aufnahme der intimen Bilder unter Strafe gestellt werde, sagte Justizministerin Zadić.

Bereits länger bekannt sind drei geplante Nachjustierungen im Strafrecht: Erstens soll Cybermobbing künftig nicht erst bei mehrmaligem Fehlverhalten strafrechtlich verfolgt werden. Zweitens plant Zadić die Ausweitung des Verhetzungsparagrafen auf Hetze gegen Einzelpersonen. Und drittens sollen Betroffene ihre juristischen Möglichkeiten leichter ausschöpfen können. Denn derzeit werden die Behörden meist erst auf Verlangen der Betroffenen aktiv. Diese würden jedoch oft fürchten, auf den Prozesskosten sitzen zu bleiben, erklärte Zadić. Die Neuerung: Wer gegen eine Onlinebeleidigung rechtlich vorgehen möchte, soll den Täter nicht mehr selbst ausforschen müssen - das sollen die Gerichte übernehmen. Auch das Zivilrecht wird angepasst: Zadić will die Verjährungsfrist evaluieren, Entschädigungen erhöhen und Unterlassungs- und Löschungsansprüche vereinfachen.

Hasspostings würden nicht "auf Knopfdruck" aus dem Internet verschwinden, sagte Edtstadler. Sie plant Onlineplattformen wie Facebook beim Löschen von Hasspostings in die Pflicht zu nehmen. "Wir müssen ihrer Übermacht entgegentreten", sagte Edtstadler. Eine Klarnamenpflicht oder die verpflichtende Hinterlegung eines Identitätsnachweises bei Onlineplattformen seien aber nicht geplant.

Dass Bedarf besteht, in Bezug auf die Plattformverantwortlichkeit nachzuschärfen, belegt auch ein von Facebook selbst in Auftrag gegebenes Gutachten: Dieses stellte Facebook ein schlechtes Zeugnis aus. Bürgerrechtler äußern darin "erhebliche Bedenken" gegen den Umgang mit Veröffentlichungen auf der Internetplattform. Weil europaweite Regulierungen zwar diskutiert werden, die Umsetzung aber dauern könnte, kann Ingrid Brodnig, Autorin des Buchs "Hass im Netz" und Mitglied der entsprechenden Expertengruppe im Justizministerium, Österreichs Vorstoß für eine nationale Regelung gut nachvollziehen. Um die Konzerne im Kampf gegen Hass im Netz "greifbarer" zu machen, brauche es schnell Lösungen. "Gut, dass die Regierung das Thema ernst nimmt", sagte Brodnig.

Quelle: SN