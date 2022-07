Hausdurchsuchung im Finanzministerium wegen FPÖ-nahen Vereins

Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Mittwoch Büros im Finanzressort untersucht. Es geht um einen Verein, der schon länger Fragen aufwirft.

Unerwarteter Besuch im Finanzministerium. Die Staatsanwaltschaft Wien durchsuchte am Mittwoch Büros im Finanzressort, es geht um die Ermittlungen rund um möglichen Missbrauch von EU-Fördergeldern. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den SN die Amtshandlung. Zu weiteren Details wollte man sich noch nicht äußern. Im Visier dürfte laut SN-Informationen die Agentur für Europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung (AEI) sein. Eine Abteilungsleiterin des Finanzressorts soll Managerin der Agentur sein. Die Agentur, die in Sachen Migration und Sicherheit auch mit anderen Ministerien zusammenarbeitete, dürfte schon länger Fragen aufgeworfen haben. Denn die Zahl der Mitarbeiter war zuletzt deutlich angestiegen, zuletzt haben kooperierende Ministerien Einblick in die Finanzen des namensgleichen Vereins verlangt, was nicht geschah und zu einem Bruch mit der Agentur führte. Mittlerweile sollen auch bereits der Rechnungshof und die Finanzprokuratur den Fall prüfen. Nun wird nach einer Anzeige gegen vier Beschuldigte wegen des Verdachts der Untreue ermittelt.

Das Ministerium bestätigte die Hausdurchsuchung auf APA-Anfrage. "Das Finanzministerium kooperiert selbstverständlich vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden und ist an einer raschen Aufklärung des Sachverhalts interessiert", kommentierte das Ressort die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Wien. Auch eine interne Prüfung von dienstrechtlichen Konsequenzen gegen die Beamtin sei eingeleitet worden.