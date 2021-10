Hausdurchsuchungen in Wiener ÖVP-Zentrale und Kanzleramt

Am Mittwoch ist es zu mehreren Hausdurchsuchungen im Umfeld der ÖVP gekommen. Betroffen war die ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse und deren "Umfeld", bestätigte ein Sprecher der ÖVP den "Salzburger Nachrichten". Auch das Kanzleramt soll laut "Presse" betroffen gewesen sein. Die Volkspartei hatte bereits in den vergangenen Tagen öffentlich damit spekuliert. Die Hausdurchsuchungen dürften im Zusammenhang mit dem U-Ausschuss und den Casino-Ermittlungen stehen.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).