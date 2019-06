Hebein "fehlt Fantasie" für Koalition mit Kurz

Die am Samstag von den Wiener Grünen als Vizebürgermeisterin und Stadträtin nominierte, neue Landeschefin Birgit Hebein steht einer etwaigen Koalition mit der ÖVP unter Sebastian Kurz nach der Nationalratswahl im Herbst kritisch gegenüber. "Momentan fehlt mir die Fantasie dazu, noch dazu, wenn ich an die ganzen Spendenskandale denke", meinte sie in der "ZIB2 am Sonntag".

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Birgit Hebein steht einer Koalition mit der ÖVP gegenüber