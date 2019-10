Hebein will Klimaschutz in Wien noch stärker forcieren

Wiens Grüne Vizebürgermeisterin und Stadträtin Birgit Hebein sieht den Wahlerfolg ihrer Partei in der Bundeshauptstadt als Rückenwind für ihre Politik. "Für meinen Weg in Wien ist das ein klarer Auftrag, den Klimaschutz noch stärker in den Mittelpunkt meiner Politik zu stellen", sagte sie am Dienstagnachmittag im APA-Gespräch.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Hebein fühlt sich durch das Wahlergebnis bestätigt