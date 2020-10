Heeres-Leistungsschau am Heldenplatz fraglich

Die Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz dürfte heuer aufgrund der Corona-Pandemie zumindest nicht in gewohnter Form stattfinden. ORF.at berichtete am Sonntag, es sei noch unklar, ob am Nationalfeiertag (26. Oktober) überhaupt Fahrzeuge und Fluggeräte auf dem Heldenplatz ausgestellt werden. Im Bundesheer wollte man dies gegenüber der APA nicht kommentieren. Die Planungen werden auf einer eigenen Pressekonferenz bekanntgegeben, hieß es dazu lediglich.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Können Kinder heuer am 26. Oktober nicht auf Panzern herumkraxeln?