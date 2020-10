Heide Schmidt: "Der Herr Kurz hat ein sehr feudales Demokratieverständnis"

Heide Schmidt über ihre Schwierigkeiten mit den coronabedingten Grundrechtsbeschränkungen und die "antidemokratische Haltung" des Bundeskanzlers.

Heide Schmidt, einst führende FPÖ-Politikerin, wandte sich 1993 von der FPÖ ab und gründete das Liberale Forum. Jetzt tritt sie als Buchautorin in Erscheinung

Wir leben seit gut einem halben Jahr mit massiven Grundrechtseinschränkungen. Wie lautet Ihr Urteil? Heide Schmidt: Ich bin hin- und hergerissen zwischen der Reaktion meines Verstandes und der Reaktion meiner Emotion. Vom Verstand her bin ich der Meinung, dass vieles, was jetzt an staatlichen Maßnahmen passiert, notwendig ist. Von der Emotion her spüre ich ...