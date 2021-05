Heimkehr vom Hindukusch: Wann Österreichs Einsatz in Afghanistan endet

Nicht nur US-Truppen ziehen aus Afghanistan ab. Nach fast 20 Jahren verlassen auch die österreichischen Soldaten das Krisengebiet. Michael Grafl wird als einer der letzten heimkehren.

Wenn Michael Grafl am Abend mit seiner Familie telefoniert, liegen neben ihm Sturmgewehr, Kugelschutzweste und Helm. Immer in Griffnähe für den Oberstleutnant, der derzeit in einem der gefährlichsten Länder der Welt stationiert ist: in Afghanistan.

Nach knapp 20 Jahren ziehen sich die internationalen Truppen vom Hindukusch zurück. Und damit auch das österreichische Bundesheer, das sich seit 2002 in zwei Missionen an dem NATO-Einsatz beteiligte. Immer in enger Kooperation mit der deutschen Bundeswehr, die nach den USA die größte ...