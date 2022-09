Heiße Debatte: Nach Strom jetzt auch Hilfen für Gas, Pellets und Fernwärme?

Nach Strom soll es auch Hilfen für Gas, Pellets und Fernwärmekosten geben, kündigt Bundeskanzler Nehammer an. Aus Sicht von Agenda- Austria-Chef Franz Schellhorn ist das eine gefährliche Drohung.

Bundeskanzler Karl Nehammer will nach der in der Koalition paktierten Strompreisbremse auch bei den Heizkosten eingreifen. Im ORF-"Sommergespräch" am Montagabend kündigte er einen Gaspreisdeckel auf europäischer Ebene und eine Abfederung für jene, die mit Pellets oder Öl heizen, an.

Ein konkretes Modell gibt es offensichtlich für eine Heizkostenbremse noch nicht. Es sei "ein Signal, dass wir das Problem erkannt haben und uns darum kümmern", heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Zunächst müsse es rasch auf europäischer Ebene etwas geben, ...