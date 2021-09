Heißer Wahlkampfstart der NEOS auf Linzer Hauptplatz

Zu Queens "Don't stop me now" sind Mittwochnachmittag NEOS-Spitzenkandidat Landessprecher Felix Eypeltauer mit pinker Sonnenbrille und Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger in pinken Sneakers auf dem Linzer Hauptplatz aufmarschiert, um in den Intensivwahlkampf für die OÖ-Wahl am 26. September zu starten. 18 Tage davor hieß es, dem Team einzuheizen, um den erstmaligen Einzug in das oö. Landesparlament zu schaffen. Zumindest die Sonne tat dies den gut 100 gekommenen Pinken.

SN/APA/Fabian Böhm/Fabian Böhm Beate Meinl-Reisinger unterstützt die NEOS im oö. Landtagswahlkampf