Helmut Brandstätter verlässt den "Kurier" offenbar Richtung Politik

Nach neun Jahren verlässt der "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter den Zeitungsverlag auf eigenen Wunsch, wie die Zeitung am Dienstag mitteilte. Der prominente Journalist mit ORF-Vergangenheit soll nun für die Neos bei der kommenden Nationalratswahl kandidieren.

Bereits seit vergangenem Jahr war Brandstätter (64) nicht mehr Chefredakteur des "Kurier". Brandstätter wird seit längerem mit einer Kandidatur bei den NEOS in Verbindung gebracht. Er kündigte für Donnerstag eine entsprechende Entscheidung an. In jedem Fall werde er für einen starken, kritischen und unabhängigen Journalismus kämpfen, den Österreich dringend brauche.

Am Mittwoch wird der erfahrene Journalist sein Buch "Kurz & Kickl - Ihr Spiel mit Macht und Angst" präsentieren, in dem er sich kritisch mit der gescheiterten türkis-blauen Regierung auseinandersetzt. Am selben Tag ist bei den NEOS eine Vorstandssitzung angesetzt, bei der die Partei entscheidet, ob sie eine Wild Card für einen Quereinsteiger auf der Bundesliste vergibt. Brandstätter gilt dabei als klarer Favorit.



Vom ORF über Berlin zu n-tv zurück nach Wien zu Puls TV

Brandstätters journalistische Karriere startete - nach einem Studium der Rechtswissenschaften und dem Besuch der John-Hopkins-Universität in Bologna - 1982 in der Auslandsredaktion des ORF-Fernsehens. Zwischen 1984 und 1991 berichtete der gebürtige Wiener als Korrespondent aus Bonn und Brüssel, bevor er 1991 die Leitung der Hauptabteilung Dokumentation übernahm. ORF-Sehern ist Brandstätter als Präsentator des Polit-Magazins "Report" in guter Erinnerung.

1997 verließ der Journalist den öffentlich-rechtlichen Sender, um in Berlin als Trouble Shooter die Geschäftsführung des Nachrichtensenders n-tv zu übernehmen. Bis zum Einstieg des Privatsenders RTL im Jahr 2003 war Brandstätter auch n-tv-Chefredakteur. Nach der Übernahme und den damit verbundenen Neustrukturierungen musste Brandstätter den Hut nehmen und kehrte nach Österreich zurück, wo er Mitte 2003 zum damals neu gestarteten Wiener Privatsender Puls TV stieß. Bis 2004 war er geschäftsführender Gesellschafter der Puls-TV GmbH und zeichnete für die Produktion der ProSieben Austria News verantwortlich. Ende 2004 trennte er sich einvernehmlich vom Sender, seit 2005 ist er als Kommunikations- und Medienberater tätig.



Ab 2010 leitete der TV-Journalist Brandstätter den "Kurier"

2006 bewarb sich Brandstätter, der mit der ORF-Journalistin Patricia Pawlicki verheiratet ist, für den Posten des ORF-Generaldirektors. Im Hearing vor dem ORF-Stiftungsrat hinterließ der parteiunabhängige Medienmacher einen guten Eindruck, die politischen Entscheidungen im Hintergrund waren jedoch längst für Alexander Wrabetz gefallen. Brandstätter widmete sich seiner Kommunikationsagentur BBC (Brandstätter Business Communications). Auch später wurde immer wieder über einen Wechsel Brandstätters an die ORF-Spitze spekuliert, er selbst hatte das als "Kurier"-Chefredakteur dementiert.

Beim "Kurier" bekleidete Brandstätter von 2010 bis 2018 die Position des Chefredakteurs, ab 2013 war er auch Herausgeber. Dabei habe er einen entscheidenden Beitrag zur Qualitätssteigerung des Mediums geleistet, erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats Erwin Hameseder in der Aussendung. Dass er die Reichweite des "Kurier" in einem herausfordernden Medienmarkt stabil halten habe können, sieht Thomas Kralinger, Geschäftsführer des "Kurier"-Medienhauses, als Verdienst Brandstätters.

Die Trennung zwischen "Kurier" und Brandstätter hatte sich schon länger abgezeichnet. Erst am Montag war bekannt geworden, dass der Herausgeber keine Artikel mehr schreiben soll, bis die Entscheidung über eine Kandidatur bei der Nationalratswahl gefallen ist.

Quelle: SN-Gs, Apa