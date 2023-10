Die Zeche für fehlende Investitionen in neue Militärflugzeuge zahlen jetzt die wartenden Österreicher in Israel.

Hercules-Maschine muss am Boden bleiben.

Erinnern Sie sich noch an den NSU Ro 80? Oder an den BMW 1600 GT? Oder an den Opel Commodore? - Leute unter 70, die keine Oldtimer-Freaks sind, werden mit diesen Fragen wenig anfangen können, denn die genannten Automodelle stammen ...