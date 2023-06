SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr kann einer etwaigen Koalition mit der ÖVP nach der kommenden Nationalratswahl nichts abgewinnen. Sie sei "monatelang" im ÖVP-Untersuchungsausschuss gesessen und habe dort die "Korruption der ÖVP" in den Chats lesen können, sagte Herr in der "Presse am Sonntag": "Mit so einer Partei kann man natürlich nicht koalieren."

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR SPÖ-Vizeklubchefin Herr will keine Koalition mit der ÖVP