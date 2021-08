Heuer erneut Zuwachs bei Taferlklasslern

In den kommenden Wochen werden rund 88.800 Taferlklassler ihren ersten Schultag begehen. Das ist ein Zuwachs von rund zwei Prozent gegenüber dem vorigen Schuljahr, in dem bereits ebenfalls ein ähnliches Plus zu verzeichnen war. In Wien, NÖ und dem Burgenland starten laut Zahlen des Bildungsministeriums am 6. September rund 37.700 Kinder in den ersten Schultag, in den restlichen Ländern sind es am 13. September dann rund 51.000.

SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Heuer wieder mehr Taferlklassler