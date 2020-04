Heuer "virtuelle Befreiungsfeier" in Mauthausen

Der Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Mauthausen wird in diesem Jahr - Coronavirus-bedingt - im Internet gedacht. Die "virtuelle Befreiungsfeier" findet - wie immer am 10. Mai - auf der Website des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ) statt. Neben rund 15 Zeitzeugen wird auch der Präsident des europäischen Parlaments, David Sassoli, in einem Video-Beitrag sprechen.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Eine Stunde soll die "virtuelle Veranstaltung" dauern