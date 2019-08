Heuer wenige Quereinsteiger auf den Bundeslisten

Auf den Bundeslisten der Parlamentsparteien für die Nationalratswahl am 29. September finden sich relativ wenige Quereinsteiger. ÖVP, SPÖ und FPÖ haben ihre aussichtsreichen Plätze an "bewährte Kräfte" aus dem Nationalrat bzw. der geplatzten türkis-blauen Regierung vergeben. Nur NEOS und Grüne verhelfen bekannten Nicht-Politiker auf Listenplätzen, mit denen ihnen ein Mandat so gut wie sicher ist.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER ÖVP, SPÖ und FPÖ setzen auf "bewährte Kräfte"