Heuer weniger Anmeldungen für Sommerschule

Für den vierten Durchgang der Sommerschule haben sich bisher 32.670 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Da die Anmeldefrist noch läuft, rechnet man im Bildungsministerium mit insgesamt 33.000 Teilnehmern in den letzten beiden Ferienwochen. In den vergangenen beiden Jahren waren es jeweils rund 39.000. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland startet die Sommerschule am 21. August, in den anderen Bundesländern am 28. August.

