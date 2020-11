"Hier findet Politik in Kästchendenken statt"

Verwaltungsexperte Werner Wutscher erklärt, warum sich Österreich so schwer tut bei der Pandemiebekämpfung

In der Coronapolitik gibt es erhebliche Reibungsverluste. Warum? Werner Wutscher: Krisen führen dazu, dass Probleme, die in den Strukturen und im System immer schon bestanden haben, wie in einem Brennglas sichtbar werden. Als 2001 die BSE-Seuche ausgebrochen ist, war die die Politik über Monate wie paralysiert und die Konsumenten waren völlig verunsichert. Als Konsequenz haben das Gesundheits- und das Landwirtschaftministerium damals ihre Ressourcen und Kompetenzen gebündelt und die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) gegründet, die ihre Zuständigkeit vom Stall ...