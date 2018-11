Hitlers Geburtshaus: Wie viel ist es wirklich wert?

In einem Zivilprozess in Ried wird heute, Donnerstag, erörtert, wie viel das Hitler-Geburtshaus in Braunau wirklich wert ist. Ein Gerichtsgutachten schätzt es auf 1,23 Mio. Euro, die Republik hat die frühere Eigentümerin aber nur mit 310.000 Euro entschädigt.

SN/apa Das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau am Inn.