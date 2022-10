Hochs und Tiefs der FPÖ

Die Konkurrenz rechts der Mitte machte es den Blauen am Wahlsonntag schwer.

Das Rennen Alexander Van der Bellen - Walter Rosenkranz ging ziemlich genau 2070 zu 43 aus. Von allen Gemeinden in Österreich konnte Rosenkranz in nur rund 40 mehr Stimmen erreichen als der alte und neue Bundespräsident; die meisten davon liegen in Kärnten.

Die Fragmentierung im rechten Lager - mit Gerald Grosz und Tassilo Wallentin fischten zwei weitere Kandidaten im selben Wählerteich - kostete Walter Rosenkranz Stimmen. Stimmenzuwächse im Vergleich zu Ergebnissen des FPÖ-Hofburgkandidaten im langen Wahljahr 2016 erreichte ...