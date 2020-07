Höchstgericht hebt Coronagesetze teilweise auf

In 19 von 70 Fällen hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) mittlerweile Entscheidungen getroffen. Teilweise waren die Coronagesetze verfassungskonform, teilweise nicht. Die Debatten über die Urteile werden heftig ausfallen.

Rund 70 Beschwerden zum Thema Corona landeten in den vergangenen Wochen beim Verfassungsgerichtshof. Demnach muss sich der VfGH vor allem mit folgenden Fragen beschäftigen: Waren Strafen wegen der Betretung von öffentlichen Orten, Betriebsstätten, Sportstätten rechtmäßig? Und: Muss der Bund für den Verdienstentgang von Betrieben, für die aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes ein Betretungsverbot erlassen wurde - z. B. Gaststätten -, aufkommen? Hintergrund für diese Frage ist ein juristischer Kniff der Regierung. Denn in dem Covid-19-Maßnahmengesetz ist - anders als im Epidemiegesetz - keine Entschädigung vorgesehen.

Nun sind die ersten Entscheidungen gefallen. Auf drei wesentliche Punkte lassen sich die jüngsten Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs zusammenfassen:

Erstens: Laut VfGH ist es verfassungskonform, dass "das Covid-19-Maßnahmengesetz - anders als das Epidemiegesetz 1950 - keine Entschädigungen für Betriebe vorsieht". In dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil heißt es zwar, dass das "Betretungsverbot für Betriebsstätten in seiner Wirkung für die betroffenen Unternehmen einem Betriebsverbot gleichkommt und insofern einen erheblichen Eingriff in das Eigentumsgrundrecht bildet. Dieses Betretungsverbot war und ist allerdings in ein umfangreiches Maßnahmen- und Rettungspaket eingebettet." Den Unternehmen, die zusperren mussten, wird also geholfen.

Zweitens: Laut VfGH ist es verfassungskonform, die Betretung von Betriebsstätten, Arbeitsorten und sonstigen bestimmten Orte zu verbieten. Aber: Die Verordnung über das Betretungsverbot für öffentliche Orte war teilweise nicht verfassungskonform. Als gesetzeswidrig befunden wurden von den Höchstrichtern jene Teile der Verordnung, die das Betreten des öffentlichen Raums und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nur für die vier Gründe - Berufsarbeit, Hilfe, dringende Besorgung, Spaziergänge (allein oder mit Haushaltsangehörigen) - erlauben. Auch die Verpflichtung, Gründe für das ausnahmsweise Betreten des öffentlichen Raums bei einer Kontrolle durch die Polizei glaubhaft zu machen, ging laut VfGH über die vom Gesetz vorgegebenen Grenzen hinaus.

Diese verhandelten Covid-Bestimmungen gelten seit dem 30. April nicht mehr. Aber der VfGH hat ausdrücklich auch festgehalten, dass die Bestimmungen zu den Ausgangsbeschränkungen "nicht mehr anzuwenden sind" - etwa in laufenden Verwaltungsstrafverfahren.

Drittens: Die Verordnung, mit der nach Ostern die Öffnung bestimmter Geschäfte wieder zugelassen wurde, hat der VfGH allerdings rückwirkend aufgehoben. Der Grund: Es sei eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung, dass Läden mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche und Bau- und Gartenmärkte generell wieder aufmachen durften, das Betretungsverbot für alle anderen größeren Geschäfte aber bis 30. April weiter galt.