Der VfGH beschäftigt sich derzeit mit Strafen wegen des Betretens von öffentlichen Räumen und Geschäftseinbußen im Corona-Lockdown.

Während die Regierung vor einer möglichen zweiten Corona-Infektionswelle im Herbst warnt und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in diesem Falle mögliche weitere Verschärfungen in Aussicht gestellt hat, muss sich der Verfassungsgerichtshof (VfGH) ebenfalls mit einer Welle beschäftigen. Mit einer Welle an ...