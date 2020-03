Hofburg einen Tag lang fest in Frauenhand

Die Hofburg ist am Donnerstag ganz im Zeichen der Frauen gestanden. Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März luden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und First Lady Doris Schmidauer zahlreiche starke Frauen in die Präsidentschaftskanzlei, um ihnen einen angenehmen Rahmen zur Vernetzung zur Verfügung zu stellen und um ihnen Mut zu machen.

SN/APA/HANS PUNZ Bundespräsident Alexander Van der Bellen umgeben von starken Frauen