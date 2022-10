Hofburg-Kandidaten bei Stimmabgabe guter Dinge

Die Hofburg-Bewerber haben sich am Sonntag bei ihrer Stimmabgabe durchwegs guter Hoffnung gezeigt. Gegen 11 Uhr schritt Amtsinhaber Alexander Van der Bellen bei strahlendem Sonnenschein in Wien-Landstraße zur Bundespräsidentenwahl. "Ich hoffe, dass es gut ausgeht", sagte er den zahlreich erschienenen Journalisten. Als erster der sieben Kandidaten wählte Rechtsanwalt Tassilo Wallentin in Wien, danach FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz in Krems in Niederösterreich.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Van der Bellen war wählen