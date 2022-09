Hofburg-Wahlkampf bei Puls 4: Einzelinterviews und "Duellabend"

Die Privatsender Puls 4 und Puls 24 warten bis zur Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober mit Einzelinterviews und einem "Duellabend" der Kandidaten auf.

Ab Mittwoch, 14. September, sind die sieben Anwärter im Rahmen von Doppelfolgen bei "Milborn Spezial" zu Gast (mittwochs, 20.15 Uhr, Puls 24). Puls 4-Infochefin Corinna Milborn will in je 30-minütigen Einzel-Interviews deren Vorstellungen und Forderungen ergründen. Dabei hat jeder und jede die Möglichkeit, im Voraus Fragen an einen oder alle Kandidaten per Mail an unserewahl@puls4.com zu senden. Zum Start ist Dominik Wlazny gefolgt von Tassilo Wallentin an der Reihe. Den Abschluss macht am 5. Oktober um 19.55 Uhr der gegenwärtige Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Im Anschluss an das Interview mit Van der Bellen kommt es am 5. Oktober und damit vier Tage vor der Wahl zu einem Duellabend auf Puls 4. Die Kandidaten treffen in Kurz-Duellen aufeinander, wobei alle sieben Personen eingeladen wurden. Dass Van der Bellen kommt, ist unwahrscheinlich. Teilte er doch mit, an keinen TV-Wahlduellen teilnehmen zu wollen, weil sie der Würde des Amtes schaden könnten.