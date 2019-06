Hofer deutet Mandatsverzicht Straches an

Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer deutete Mittwoch in der "ZiB2" an, dass sein über die Ibiza-Affäre gestolperter Vorgänger Heinz-Christian Strache auf das ihm zugeteilte EU-Mandat verzichten dürfte. "Ich habe den Eindruck, dass er eher dazu tendiert, das Mandat nicht anzunehmen", sagte Hofer nach mehrfacher Nachfrage. Er hat am Donnerstag ein Gespräch mit Strache.

SN/APA/HANS PUNZ Norbert Hofer: Man muss "die Lebensleistung auf beurteilen"