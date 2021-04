Hofer fordert Parteifreund Kickl auf, im Parlament die FFP2-Maske zu tragen

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl (FPÖ) weigert sich bekanntlich, im Parlament die FFP-Maske zu tragen. Genau das verlangt aber nun sein Parteichef Norbert Hofer von ihm. Denn wer sich der Parlaments-Hausordnung entziehe, der "stellt sich in einer Selbstüberhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen", schrieb Hofer am Mittwoch Vormittag in einem Twitter-Eintrag - der vermutlich an seinen Klubchef adressiert war.

"Ich gehöre nicht zu den Heuchlern, die die Maske aufsetzen und danach jede Sicherheitsmaßnahme über Bord werfen." FPÖ-Klubchef Herbert Kickl hat in Sachen FFP2-Maske eine klare Haltung: Er will die Parlamentshausordnung ignorieren und auch künftig keine FFPS-Maske tragen.

Genau das war aber am Dienstag im Hohen Haus beschlossen worden. Jedoch: Jene Parlamentarier, die auch weiterhin keine FFP2-Masken tragen, haben keine Sanktionen zu befürchten. Die Regelung kommt nämlich nur in die Hausordnung, nicht in die Geschäftsordnung des Parlaments, gab Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) Dienstagnachmittag bekannt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kickl geht mit FFP2-Maske zwar einkaufen, aber im Parlament trägt er sie nicht. „Hier muss ich nicht.“

Kickl kündigte bereits an, auch bei der Nationalratssitzung am Freitag ohne Maske erscheinen zu wollen. Seinen Abgeordneten will er das Tragen freistellen. Im Supermarkt kauft Kickl übrigens sehr wohl mit FFP2-Maske ein, wie er auf Nachfrage erläuterte: "Ja, da habe ich sie auf, weil ich sie dort muss. Hier muss ich nicht."

Ausgerechnet Kickls FPÖ-Parteichef Norbert Hofer - er ist zudem Dritter Nationalratspräsident - meldete sich nun aber per Twitter-Beitrag in der Causa zu Wort - und weist Kickl dabei in die Schranken.

"Das freie Mandat erlaubt es, sich im Parlament der Hausordnung zu entziehen. Wer das tut, stellt sich aber in einer Selbstüberhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen. Ich respektiere als Präsident die Hausordnung und erwarte das von allen Abgeordneten", schreibt Hofer in seinem Twitter-Eintrag von Mittwoch Früh.

SN/APA/ROBERT JAEGER Norbert Hofer und Herbert Kickl, nicht immer einer Meinung.

Die Masken-Tragepflicht soll im Plenarsaal, aber auch in den Parlamentsgängen gelten. Das freie Mandat werde dadurch nicht eingeschränkt, betonte Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka, das hätten Verfassungsrechtler festgestellt. Ein Sanktionsmechanismus werde nicht kommen, denn bisher gebe es keinen Antrag der Parteien für eine Änderung der Geschäftsordnung. Hohe Bußgelder wie etwa in Deutschland hält Sobotka aber ohnehin für "unangebracht", wie er auf Nachfrage meinte: "Das freie Mandat schließt immer mit ein die Eigenverantwortung."

Sobotka betonte nach der Sitzung der Sonderpräsidiale, dass diese Vorgehensweise vor allem durch die von den Parlamentsmitarbeitern geäußerte Sorge um ihre Gesundheit motiviert sei. Man wisse, dass das Tragen von FFP2-Masken sowohl für den Eigen- als auch für den Fremdschutz vor Corona-Infektionen wirksam sei. "Was für Herrn und Frau Österreicher gilt, gilt auch für uns im Hohen Haus", verwies er auf die Vorgaben der Gesundheitsbehörden.