Hofer für Verbleib Straches in der FPÖ

Vor Beginn der am Dienstag tagenden Parteigremien hat sich der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer für einen Verbleib des zurückgetretenen Obmannes Heinz-Christian Strache in der Partei ausgesprochen. "Ich bin nicht dafür, dass man die Bande komplett durchschneidet. Strache soll Teil der freiheitlichen Familie bleiben. Ich glaube, auch er will das", sagte Hofer gegenüber dem "Kurier".

SN/APA/LUKAS HUTER Hofer nimmt Strache in Schutz