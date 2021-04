Hofer geht wegen Bandscheibenproblem auf Reha

FPÖ-Chef Norbert Hofer wird sich ab Mitte Mai drei Wochen auf Reha begeben. Grund ist ein Bandscheibenproblem an der Halswirbelsäule, erklärte er laut Vorabmeldung im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" (Freitag-Ausgabe). Seine Ärzte hätten ihm dazu geraten.

Er höre auf die Signale seines Körpers und unternehme sofort etwas, so Hofer: "Man hat gesehen beim zurückgetretenen Grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober, was passiert, wenn man das nicht tut." Er wolle noch lange in der Politik blieben.

Während seines Reha-Aufenthalts in Baden werde er die Arbeit per Videokonferenzen erledigen. "In der Reha werde ich trainieren, hoffentlich fünf Kilo abnehmen", erklärte der FPÖ-Chef. Das letzte Mal sei er vor zehn Jahren auf Reha gewesen. "Ich freue mich auf die jetzige, damit ich danach wieder topfit bin", sagte Hofer.