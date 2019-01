Hofer glaubt an FPÖ-Bürgermeister in Wien nach nächster Wahl

FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer glaubt an einen freiheitlichen Bürgermeister in Wien nach der spätestens im nächsten Jahr stattfindenden Wahl. Im Ö1-"Mittagsjournal" sagte Hofer am Samstag, die FPÖ werde mit einem Team zur Wien-Wahl antreten, das einen freiheitlichen Bürgermeister möglich machen könnte.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Infrastrukturminister Hofer hofft auch Wechsel in Wien