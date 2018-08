Hofer kandidiert nicht für burgenländische Landtagswahl 2020

Verkehrs- und Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) hat seinen burgenländischen Parteikollegen für die Landtagswahl 2020 eine Absage erteilt und wird nicht als Spitzenkandidat antreten. Das teilte die FPÖ am Montagnachmittag in einer Aussendung mit. Er werde seine Verantwortung in der Bundesregierung weiterhin wahrnehmen, hieß es.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Hofer bleibt der Bundespolitik treu