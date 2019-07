Hofer kündigte Historiker-Bericht für August an

Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer hat die Präsentation des Historiker-Berichts zur Geschichte der Freiheitlichen - zumindest in Teilen - für den 5. August angekündigt. An diesem Termin werde vorgestellt, "was da ist", sagte Hofer in der "ZIB2" am Montagabend. Der Gesamtbericht soll später, aber noch vor der Wahl folgen: "Ich hoffe, das geht sich aus."

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Laut Hofer könnte der Bericht bald präsentiert werden