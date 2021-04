Hofer nach Debatte um Maskenpflicht um Kalmierung bemüht

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Donnerstag versucht, die parteiinterne Debatte um das Tragen von Masken, die er am Mittwoch selbst befeuert hatte, wieder einzufangen. Er stellte bei einer Pressekonferenz in Abrede, dass es diesbezüglich einen Konflikt zwischen ihm und Klubobmann Herbert Kickl gibt. In der bevorstehenden Klubsitzung "wird es keine Auseinandersetzung geben", sagte Hofer. Was das Virus betrifft gebe es keine Meinungsverschiedenheiten in der FPÖ.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Hofer stellt Konflikt zwischen ihm und Kickl in Abrede