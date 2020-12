Hofer weicht Fragen über Verhältnis zu Identitären aus

Ganz und gar keine Lust hatte FPÖ-Chef Norbert Hofer Montag in der ORF-"ZiB2", auf Fragen nach dem Verhältnis seiner Partei zu den Identitären zu antworten. Nachdem sein Ablenken in Richtung politischer Islam nicht half, ging er zum Gegenangriff auf den ORF über. Das sei "eine nicht sehr intelligente Frage", meint er etwa, als es darum ging, ob der Vorstandsbeschluss aus 2018 über ein Funktionsverbot für aktive Identitäre in der FPÖ noch gilt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Hofer empfahl Moderator, einen "Sitzkreis mit den Identitären"