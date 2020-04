Hofer will nach Krise "Österreich-Konvent" neu beleben

FPÖ-Obmann Norbert Hofer plädiert dafür, nach der Corona-Krise den Österreich-Konvent wieder ins Leben zu rufen. "Wir haben gesehen, dass wir ein Zuviel an Bürokratie haben", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" angesichts der seiner Meinung nach langsamen Wirtschaftshilfen. Zudem würde sich Hofer gerne von der EU als "politische Union" verabschieden, wie er sagte.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Hofer will weniger Bürkokratie und EU