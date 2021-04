Hoffen auf den 3. Mai

Für Gastronomie und Hotellerie zeichnet sich eine Perspektive ab. Die "Öffnungskommission" soll bis kommende Woche formiert sein und festlegen, was wann und wie aufsperren darf.

Die Wirtschaft, vor allem der Dienstleistungssektor inklusive Hotellerie und Gastronomie, wartet bereits sehnsüchtig auf einen Fahrplan in Richtung Normalität. Seit Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag die Einsetzung einer "Öffnungskommission" angekündigt hat, die einen solchen Fahrplan erstellen soll, wächst die diesbezügliche Hoffnung. "Was uns am meisten nervt, und zwar auch psychisch, ist dieses ewige Auf und Zu, Stop-and-go. Wir brauchen eine klare Öffnungsperspektive", sagt Robert Seeber, Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer, der selbst vier Gastronomiebetriebe in Oberösterreich betreibt.

