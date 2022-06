Hoher Besuch und emotionale Debatten im Nationalrat

Der Nationalrat beginnt seine Plenarwoche am Dienstag quasi im Schatten des bevorstehenden Anti-Teuerungspakets. Was auch immer geplant ist, dürfte in der "Aktuellen Stunde" gewürdigt werden, haben die NEOS für diese doch die Abschaffung der "kalten Progression" zum Thema gemacht. Einmal mehr hochkochen wird wohl auch die Seniorenbund-Affäre, wenn ein Bericht des Vizekanzleramts zum NPO-Fonds durchgenommen wird.

SN/APA/AFP/FREDERICK FLORIN Ruslan Stefanchuk aktuell gerne gesehener Gast