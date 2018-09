Hubert von Goisern im SN-Interview: "Die schlimmste Zeit meines Lebens"

Der Musiker über seine Schulzeit, "Herzensbildung" und die Frage, was er in der Schule von heute ändern würde.

Wenn Sie in einer Reformkommission für die schulischen Lehrpläne sitzen würden: Was würden Sie fordern? von Goisern: Grundlage sind Schreiben, Lesen und die Grundrechenarten. Die sollte die Volksschule für alle Kinder verlässlich - und alleine - vermitteln können. Das bedeutet, dass auch für Kinder, die niemanden zu Hause haben, der ihnen helfen kann, eine schulische Nachhilfe im Einzel- oder Kleingruppenunterricht möglich sein muss. Denn in der Regel kriegen die Kinder in der Volksschule dann gute Noten, wenn die Eltern fleißig mit ihnen lernen! Wichtig wäre auch eine gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen mit einem "Kernunterricht" für alle, dazu Möglichkeiten für besonders interessierte und begabte Kinder, ihren Interessen nachzugehen, Schwerpunkte zu wählen. Und Förderprogramme für Kinder, die mehr Hilfe benötigen, außerdem mehr Projekte und Schwerpunkte, nicht jede Woche den gleichen Stundenplan. Bei der Matura sollten sich die Schüler und Schülerinnen auf die Gegenstände konzentrieren können, in denen sie gute Leistungen bringen können und wollen, und sich nicht durch eine z. B. Mathematura quälen müssen.