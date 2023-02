Hunderte bei Kundgebung gegen Waldhäusl-Sager

Einige hundert Menschen haben sich am Montagabend am Reumannplatz in Wien-Favoriten zur "Solidaritätskundgebung für Vielfalt und Zusammenhalt" und gegen die Asylpolitik-Aussage des niederösterreichischen FPÖ-Landesrats Gottfried Waldhäusl versammelt. Die Demo unter dem Motto "Wien sind wir alle" wurde von zwei Rechtsextremen gestört, die auf einem Baugerüst unter rotem Leuchtfeuer ein Banner mit der Aufschrift "Waldhäusl hat recht" entrollten.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Protestaktion gegen FPÖ-Landesrat Waldhäusl