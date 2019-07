Von Sebastian Kurz bis Astrid Rössler, von Pamela Rendi-Wagner bis Sepp Schellhorn: Sie alle gehören zur illustren Runde jener Politiker, die auf einer oder mehreren Kandidatenlisten ihrer Partei auf Platz eins stehen.

Bundeslisten, Landeslisten, Regionallisten: Treten bei der Nationalratswahl am 29. September sechs Parteien österreichweit an - ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos, Liste Jetzt und die Grünen -, bedeutet das knapp 300 Spitzenkandidaten. Sechs im Bund, 54 in den neun Ländern, 234 in ...