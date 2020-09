Ibiza-Affäre beschäftigt die Korruptionsjäger weiterhin

Warum wurden die Ermittlungen gegen parteinahe Vereine eingestellt? Wo wird noch weiter ermittelt?

"Ich kann ein paar nennen, die zahlen aber nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein", sagte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf Ibiza. Es waren Aussagen wie diese, die nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos die Ermittlungen zu parteinahen Vereinen ins Laufen brachten. Strache sagte auf dem Video auch: "Der Verein ist gemeinnützig, der hat nichts mit der Partei zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof."

Seither standen unter anderem die Vereine Patria Austria, Austria in ...