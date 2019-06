Ibiza-Affäre: Sebastian Kurz sprach über einen "Fälschungsskandal"

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz informierte am Montagvormittag über Fake-Mails, die seinen Worten nach "die ÖVP in die Ibiza-Affäre hineinziehen wollen". Die ÖVP habe die Staatsanwaltschaft bereits eingeschaltet.

Nach Informationen von Sebastian Kurz geht es um E-Mails, die kurz vor dem Wochenende aufgetaucht und "gut gemachte Fälschungen" seien. Es gehe darum, ihn und den ehemaligen Minister Gernot Blümel in die Ibiza-Enthüllungen hineinzuziehen. "Ich bin schockiert, welche kriminelle Energie es hier bei manchen zu geben scheint."

Über den konkreten Inhalt dieser Mails gab der Ex-Kanzler keine Auskunft, nur so viel: "Ich will nicht genauer darauf eingehen, weil ich nicht das Geschäft derer machen will, die uns diffamieren."

Nach seinen Informationen handelt es sich bei den als ÖVP-Mails getarnten Nachrichten klar um eine "Fälschung". Das hätte auch die Überprüfung durch ein externes Institut ergeben.

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer ergänzte, Freitagmittag seien sie informiert worden, dass es diese Mails gebe. Über das Wochenende hätte die Partei die eigenen Server kontrolliert und die Computerfirma Deloitte-Forensic eingeschaltet. Die Spurensuche hat seinen Angaben nach aber bisher nur ergeben, dass die Mails gefälscht sind. Wer dahinter stehe, wüssten sie noch nicht. Auch einen Verdacht äußerten Kurz und Nehammer nicht.

Quelle: SN