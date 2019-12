Ibiza-Affäre: Strache blitzte auch in München mit Anzeige ab

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist mit einer Anzeige gegen Verantwortliche der "Süddeutschen Zeitung" im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre abgeblitzt. Wie die Staatsanwaltschaft München I am Freitag mitteilte, wurden Ermittlungsverfahren gegen drei Journalisten und zwei Chefredakteure aus "rechtlichen Gründen" eingestellt. In Wien bleiben in der Causa "Ibiza-Video" zwei Verdächtige in U-Haft.

SN/APA (Spiegel/Süddt. Zeitung)/HAR Ibiza-Video brachte türkis-blaue Regierung zum Fall