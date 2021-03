Ibiza-Ausschuss: Staatsanwälte schmäht man nicht

Wieder einmal steht die Justiz selbst im Fokus des Ibiza-Ausschusses: Warum wurden E-Mails auf höchster Ebene vom Abend der Veröffentlichung des Ibiza-Videos nicht vorgelegt? Sollte die WKStA schon 2019 zerschlagen werden?

Es war nicht das erste Mal, dass der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, im Ibiza-U-Ausschuss Rede und Antwort stehen musste. Das tat er bereits vor gut einem halben Jahr und das ist mit ein Grund, warum er am Mittwoch wieder befragt wurde: Fuchs und der seit Kurzem suspendierte Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, sollen vor dem Ausschuss E-Mails von Pilnacek an Fuchs von jenem Abend, an dem das Ibiza-Video veröffentlicht wurde (17. Mai 2019), verschwiegen haben. Und es ging ...