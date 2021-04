"Ibiza-Detektiv" Julian H. wird im U-Ausschuss befragt

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht am Donnerstag mit prominenter Besetzung weiter: Am zweiten Befragungstag ist der Privatdetektiv Julian H. als Auskunftsperson geladen. Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, das die türkis-blaue Regierung platzen hatte lassen, war Anfang März nach Österreich ausgeliefert worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Danach kommt der Direktor der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Thomas Steiner, an die Reihe.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Ibiza-Drahtzieher Julian H. kommt am Donnerstag in den U-Ausschuss.