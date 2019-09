"Ibiza": Für 63 Prozent kein Einfluss auf Wahlentscheidung

Das "Ibiza-Video" ist zwar der Auslöser für die vorgezogene Neuwahl gewesen, in den Entscheidungen der Wähler am 29. September dürfte es aber eine untergeordnete Rolle spielen. Wie bei einer Meinungsumfrage von "Public Opinion Strategies" für den "ATV Österreich Trend" unter 2.402 Wahlberechtigten herauskam, gaben 63 Prozent an, dass das Video keinen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung hat.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER "Ibiza-Video" spielt bei NR-Wahl untergeordnete Rolle